Собянин продлил проект "Школа профессионального роста" для студентов-медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поручил продолжить реализацию проекта "Школа профессионального роста", который ориентирован на столичных студентов-медиков.

"Принято решение о продолжении в 2021 году проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов "Школа профессионального роста". Гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза – Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова", – заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проект под названием "Школа профессионального роста" реализуется с 2018 года. В нем участвуют студенты шестого курса, а также ординаторы второго года обучения.

В эту школу принимают по наиболее дефицитным врачебным специальностям – участковый терапевт, участковый педиатр, а также по другим направлениям.

"Участники школы проходят практику в городских больницах и поликлиниках, получая опыт выполнения медицинских манипуляций, отработки действий при неотложных состояниях, а также принимая участие в курации пациентов", – отметили в пресс-службе.

Учебный материал участники проекта усваивают без отрыва от основной учебы. Участники школы также получают дополнительную ежемесячную стипендию, размер которой 25 тысяч рублей.

"В случае прекращения договора по инициативе участника школы или неисполнения условий обучения предусмотрен возврат средств, затраченных на обучение и материальное стимулирование", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что этот проект позволяет обеспечить трудоустройство в городские больницы и поликлиники хорошо подготовленных к работе в реальных условиях молодых специалистов. Присоединившиеся к школе смогут пройти практику в больницах, поликлиниках Москвы и получить опыт выполнения медицинских манипуляций.

Ранее Сергей Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.