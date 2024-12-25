Собянин заявил, что "Лосиный остров" должен сохраняться как экологический кластер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Национальный парк "Лосиный остров" должен быть сохранен как экологический кластер, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Мэр подчеркнул, что над проектом развития территории нацпарка будет также работать научное сообщество. По его словам, парк поделят на разные зоны.

"Определяем несколько зон на территории национального парка, которые ближе к жилым домам. Они будут более активно использоваться. Серединная зона – щадящая, но тем не менее доступная для прогулок, занятий спортом. И совсем заповедная зона, которая действительно должна охраняться", – отметил Собянин.

Между тем в 2024 году на территории "Лосиного острова" впервые были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц, среди которых, например, чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи.

Отмечается, что в рамках работы над сохранением природной территории национального парка специалисты одобрили программу по сохранению и восстановлению биологического разнообразия и лесных экосистем до 2030 года. Так, в "Лосином острове" планируется построить научно-образовательный центр, центр реабилитации и реинтродукции животных, а также климатическую станцию.