Мосгордума приняла отчет мэра о результатах деятельности правительства Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Такое постановление принято в ходе заседания городского парламента.

"Предлагается <...> продолжить координацию действий Московской городской думы и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете", – заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

За принятие отчета мэра проголосовали 41 депутатов, против – никого, а воздержались двое.

В ходе своего выступления Собянин представил депутатам проект развития Москвы, который предусматривает, чтобы столица достигла статуса лучшего города Земли. По словам мэра, в этом заключается стратегия властей города.

Кроме того, градоначальник добавил, что сейчас Москва занимает второе место среди экономик городов мира. Собянин назвал столицу устойчиво растущим мегаполисом и подчеркнул, что это большая заслуга.

