Собянин: Москва занимает второе место среди городских экономик мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва занимает второе место среди экономик городов мира. Об этом заявил Сергей Собянин на ежегодном отчете о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

"Сегодня Москва – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что это большая заслуга. В ходе отчета мэр также отметил, что пандемия коронавируса и санкции не остановили развитие столицы. По его словам, в Москве успешно реализованы десятки проектов. Мэр добавил, что в сейчас город показывает устойчивое развитие.

Кроме того, Собянин рассказал, что благодаря комплексной работе в Москве удалось улучшить качество медпомощи и сократить смертность горожан от онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В итоге средняя продолжительность жизни жителей выросла с 74 до 79 лет. Также мэр добавил, что цель Москвы заключается в том, чтобы стать лучшим городом Земли.