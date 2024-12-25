25 декабря, 14:39Мэр Москвы
Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ
Фото: kremlin.ru
Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой поблагодарил Владимира Путина, российское правительство и парламент за поддержку.
Мэр также выразил благодарность талантливым, трудолюбивым и самоотверженным жителям Москвы. Город, по его словам, ставит перед собой крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи.
"Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится", – отметил градоначальник.
Собянин указал, что Москва обязана стремиться быть лучшим городом планеты. По его мнению, остановка или замедление в развитии будет означать проигрыш.
В данный момент Москва представляет собой динамично развивающийся город, занимающий второй место в мире по уровню экономического развития среди городов, подчеркнул Собянин.
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