Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ

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Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой поблагодарил Владимира Путина, российское правительство и парламент за поддержку.

Мэр также выразил благодарность талантливым, трудолюбивым и самоотверженным жителям Москвы. Город, по его словам, ставит перед собой крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи.

"Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится", – отметил градоначальник.

Собянин указал, что Москва обязана стремиться быть лучшим городом планеты. По его мнению, остановка или замедление в развитии будет означать проигрыш.

В данный момент Москва представляет собой динамично развивающийся город, занимающий второй место в мире по уровню экономического развития среди городов, подчеркнул Собянин.