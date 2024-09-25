Фото: пресс-служба Совета Федераций

Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации.

"Уверен, под руководством Валентины Ивановны СФ реализует еще немало полезных инициатив во благо наших людей и страны, а сотрудничество верхней палаты парламента и Москвы останется успешным и плодотворным", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, единогласная поддержка сенаторов переизбрания Матвиенко не удивительна.

"Валентина Ивановна – патриот России и при этом, что важно, настоящий профессионал в своем деле и человек действия", – добавил Собянин, пожелав председателю СФ достижения всех намеченных целей.

Ранее сенаторы единогласно поддержали назначение Матвиенко на должность председателя Совета Федерации в результате тайного голосования. Парламентарий была переизбрана на соответствующий пост в четвертый раз.

Должность председателя верхней палаты Матвиенко занимает с 21 сентября 2011 года. На переизбрание ее кандидатура была выдвинута первым вице-спикером Андреем Яцкиным. За это решение проголосовали 155 сенаторов.