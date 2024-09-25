Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Сенаторы единогласно поддержали назначение Валентины Матвиенко на должность председателя Совета Федерации в результате тайного голосования. Таким образом, парламентарий была переизбрана на соответствующий пост в четвертый раз.

При этом ее кандидатуру выдвинул первый вице-спикер Андрей Яцкин. За это решение проголосовали 155 сенаторов, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Должность председателя верхней палаты Матвиенко занимает с 21 сентября 2011 года. Тогда за нее проголосовали 140 человек при одном воздержавшемся. Второй раз на данной должности она оказалась в 2014 году, а третий – в 2019 году. За все случаи альтернативных кандидатов при голосовании не было.

Между тем в июне Совет Федерации в ходе пленарного заседания досрочно снял Андрея Турчака с должности первого заместителя председателя палаты. Срок полномочий сенатора в Совфеде действовал до сентября 2026 года. Снятие с поста произошло из-за его назначения президентом РФ временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.