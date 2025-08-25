Собянин: открыто голосование за международные выставки для московских компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о запуске голосования за международные выставки для московских компаний.

Мэр пояснил, что столичные бизнесмены смогут самостоятельно выбрать, на каких иностранных выставках Москва будет помогать компаниям в презентации их товаров и услуг в следующем году.

Голосование уже открылось на платформе Made in Moscow. После будет составлен перечень из основных мероприятий, которые пройдут в 2026 году. Столица возьмет на себя решение вопросов, затрагивающих деловую часть: аренду выставочных площадок для застройки коллективного стенда Made in Moscow, программу событий и организацию переговоров с партнерами.



Собянин также напомнил, что в 2025-м московские компании уже были представлены на крупнейших выставках, в том числе на GITEX Africa в Марокко и на SIAL в Китае. В общей сложности столичные предприниматели приняли участие в более чем 40 международных мероприятиях, заключили десятки договоров и получили миллиарды рублей в качестве экспортной выручки.

Вместе с тем с 13 по 17 октября в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет международная выставка в сфере технологий, искусственного интеллекта и стартапов Gitex Global 2025. В ней примут участие примерно 30 московских компаний.

В прошлом году на Gitex Global представители высокотехнологичных отраслей столицы показали собственные разработки и заключили экспортные контракты с международными партнерами. Среди них – ООО "Мультипас", специализирующееся на производстве POS-терминалов для вендинга и валидаторов для транспорта с программным обеспечением своей разработки EFTvending или IntelliReader. По итогам выставки компания заключила контракт на поставку терминалов в ОАЭ.