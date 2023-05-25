Собянин: Москва стала победителем международной премии Annual Investment Meeting

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Эта премия проводится ежегодно в Объединенных Арабских Эмиратах. Она является платформой для открытого обсуждения последних инвестиционных тенденций и возможностей.

В премии принимают участие крупные инвесторы и бизнесмены со всего мира, которые обмениваются идеями и изучают потенциальные партнерские отношения.

Мэр Москвы отметил, что в столице каждый год растет число значимых инвестпроектов, что позволяет развивать инфраструктуру города, а также создавать новые рабочие места.

Кроме того, в Москве строятся современные промышленные, культурные и научные объекты. Что касается условий для бизнеса, то они являются выгодными не только для российских, но и для международных инвесторов, отметил Собянин.

К тому же росту инвестиционной активности в столице способствуют всевозможные меры поддержки, предлагаемые правительством города для инвесторов. К примеру, они могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25% при помощи специальных статусов, а также получить льготный кредит на строительство производства.

"Инвестиционная премия AIM еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами", – заключил мэр Москвы.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы вложат свыше 19,2 миллиарда рублей в создание производств в столице в рамках офсетных контрактов.

До этого стало известно, что с апреля прошлого года город выделил столичным компаниям грантов на тестирование инновационных решений на сумму больше 200 миллионов рублей.