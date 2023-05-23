Инвесторы вложат свыше 19 млрд рублей в производства в Москве в рамках офсетных контрактов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы вложат свыше 19,2 миллиарда рублей в создание производств в столице в рамках офсетных контрактов. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Сегодня в Москве заключено уже 11 офсетных контрактов. По ним город будет закупать лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание для молочно-раздаточных пунктов и системы хранения для архивов", – отметил он.

Закупки на сумму более 90 миллиардов рублей будут осуществляться в течение нескольких лет.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году заключено уже шесть офсетных контрактов в разных отраслях. Они выгодны городу, поскольку обеспечивают стабильные поставки, объяснил он. Руководитель ведомства уточнил, что только в рамках этих новых контрактов будет вложено почти пять миллиардов рублей инвестиций.

Ранее Ефимов рассказал, что резидент московской ОЭЗ "Технополис "Москва" компания "Гемамед" с 2022 года в рамках офсетного контракта поставила городу больше 2,5 миллиона медизделий для пациентов со стомой.

Всего компания выпускает 17 видов изделий. К концу 2023 года "Гемамед" намерена нарастить мощности так, чтобы ежегодно выпускать до 5,5 миллиона единиц продукции более чем 40 видов.

