Московская промышленность увеличила объем производства в первом квартале – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная промышленность увеличила объем производства почти на 6% в первом квартале текущего года, сообщил Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Московская промышленность за первые три месяца 2023 года увеличила объем производства почти на 6%. Сегодня в столице свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек", – говорится в его публикации.

Как отметил мэр Москвы, предприятия производят лекарства и медицинские изделия, строительные материалы, оптические кабели, лифты и многое другое. Кроме того, высокие показатели фиксируются и в продовольственной сфере, добавил он.

Собянин обратил внимание, что промышленники стараются чаще использовать российское сырье и оборудование в процессе производства, а также расширяют ассортимент и ставят цель выйти на новые рынки.

Власти города, в свою очередь, оказывают предприятиям необходимую поддержку. Так, например, в столице работают больше 20 системных и ряд антикризисных инструментов, уточнил градоначальник. Также действует система льгот для имеющих статус промышленного комплекса. Кроме того, землю в аренду без торгов могут предоставить под новые производства.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые два месяца 2023 года предприятия произвели на 33,6% больше электрооборудования, чем за тот же период 2022 года. Он отметил, что в Москве работает свыше 130 производств, которые занимаются электрооборудованием. Более 17 тысяч человек трудоустроены на предприятиях.

По его словам, на фоне растущего спроса со стороны других компаний и отраслей, занимающихся высокотехнологичными разработками, предприятия наращивают мощности и обновляют свои площадки.



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