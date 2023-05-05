Производство электрооборудования в столице выросло на 33% за первые два месяца этого года

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За первые два месяца 2023 года предприятия произвели на 33,6% больше электрооборудования, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Москве работает свыше 130 производств, которые занимаются электрооборудованием. Более 17 тысяч человек трудоустроены на предприятиях.

"При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло на 59,7%", – рассказал Ефимов.

На фоне растущего спроса со стороны других компаний и отраслей, занимающихся высокотехнологичными разработками, предприятия наращивают мощности и обновляют свои площадки. Ефимов подчеркнул, что Москва оказывает всевозможную поддержку производителям.

"Важное место в столичной отрасли производства электрооборудования занимают кабельные предприятия. Сегодня в городе действует 18 компаний из данной сферы", – заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Несколько производств смогли получить статус промышленного комплекса, что позволило им за счет налоговых преференций экономить средства и направлять их на дальнейшее развитие площадок, отметил он.

Ранее Ефимов сообщал об открытии нового производственного здания деревообрабатывающего завода в Южнопортовом районе. Завод работает на территории столицы около 30 лет и выпускает на рынок продукцию, которая востребована в строительной отрасли.



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