Собянин рассказал о запланированном строительстве детсада в ТиНАО

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Сергей Собянин рассказал о запланированном строительстве в деревне Верхнее Валуево в ТиНАО.

"Проект уже согласован. Его особенность в том, что он расположится в частном секторе. Для Москвы это редкость, но необходимость. Никто не должен возить детей в садик или школу за тридевять земель", – заявил мэр Москвы на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в районе Левобережный на севере столицы появится школа на 250 мест с дошкольным отделением для 300 воспитанников.

В школе-трансформере можно будет объединять или изолировать помещения благодаря каркасной системе и раздвижным перегородкам. Классы обставят современной модульной мебелью, а на стенах разместятся интерактивные экраны.

Для школьников и воспитанников детского сада в здании оборудуют отдельные входы. Также будут разделены физкультурные залы и столовые. Кроме того, на территории комплекса создадут игровые и баскетбольную площадки, зеленый уголок.

