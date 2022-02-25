Москва и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Главы субъектов РФ будут развивать отношения в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Сотрудничество будет основано на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.
В частности, речь идет об укреплении связей в таких сферах, как архитектура, строительство, информационные коммуникации, промышленность, благоустройство, агропромышленный комплекс, транспорт, торговля и услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, спорт.
Документ вступает в силу со дня его подписания сторонами, действует в течение пяти лет и будет автоматически продлеваться на год.
Ранее Собянин обсудил с мэром Ниццы развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.
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