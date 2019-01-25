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18:52

Собянин принял участие в форуме "Молодой предприниматель Москвы"

мэр Москвы Сергей Собянин экономика образование

18:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выступил спикером на форуме "Молодой предприниматель Москвы". Форум состоялся во Дворце спорта "Мегаспорт" 25 января и завершил первый цикл тренингов и квестов в рамках "Бизнес уикендов". Его гостями стали десять тысяч учащихся столичных вузов.

"Вы молодцы! Мы впервые запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей, целую серию семинаров и вот таких мероприятий, которые стали сегодня кульминацией", – сказал Собянин.

Мэр поблагодарил всех, кто принял участие в форуме. По мнению Собянина, это говорит о том, что молодые люди всерьез задумались о карьере бизнесмена.
Собянин отметил, что столица стала городом возможностей для бизнеса.

"Москва – город возможностей и город вызовов. Здесь действительно есть возможности организовать бизнес во всех направлениях: от социального, торгового, банковского до научного. Конечно, здесь очень много сконцентрировано ресурсов ученых, знаний, профессионалов. Но с другой стороны - здесь сотни тысяч ваших конкурентов, настоящих и будущих", – отметил мэр.

Собянин заявил, что для победы нужно быть упорным и не сдаваться, быть профессионалом, умелым и интересным.
Кроме того, мэр Москвы особо подчеркнул, что столица и бизнес стали двумя сторонами одной медали.

"У Москвы прекрасное, великое прошлое, достойное настоящее, и я уверен - грандиозное будущее. Потому что будущее представляете вы - те, кто находится в этом зале, ваши друзья, студенты. Поздравляю с праздником, с Днем студента. Счастья вам, здоровья, успехов, друзья", - заключил Собянин.

Также мэр наградил команду победителей конкурса "Лучший стартап" в рамках форума "Молодой предприниматель Москвы".

В столице сосредоточено 20% вузов страны. В них обучаются 17% от общего числа российских студентов. Также известно, что Москву выбрали для открытия своего дела более 64 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет. Именно они составляют 8% от общего числа московских бизнесменов.
Необходимую информацию об открытии и ведении бизнеса можно получить как офлайн, так и онлайн. На портале mbm.ru работает онлайн-сервис, который поможет будущим предпринимателям бесплатно и в короткие сроки получить комплект документов для государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Кроме того, в любом из Центров услуг для бизнеса можно получить консультации офлайн по вопросам открытия бизнеса, в том числе получить помощь в оформлении документов для регистрации ООО и ИП; получить консультации по налоговому и бухгалтерскому учету, налоговым льготам; узнать о мерах финансовой и имущественной поддержки бизнеса.

Для будущих предпринимателей регулярно организуют разноформатные бесплатные обучающие мероприятия: семинары, тренинги, на которых выступают профессиональные бизнес-тренеры. Среди наиболее популярных тематик обучения – маркетинг, формирование эффективной команды, создание бизнес-модели, а также налоговый и бухгалтерский учет, личная и профессиональная эффективность.

В частности, для начинающих предпринимателей действует бесплатная "Стартап-школа МБМ". Ее образовательная программа рассчитана на пять дней занятий, по 4,5 часа каждое. В "Стартап-школе МБМ" слушатели тестируют бизнес-идеи, анализируют упаковку продуктов, рекламу и управление продажами. Им также рассказывают о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. В прошлом году курс окончили более двух тысяч москвичей, 31% из них – младше 30 лет.

Помимо этого, предпринимательским навыкам молодых бизнесменов-стартаперов обучают на профессиональных курсах в "Технограде", который открылся на ВДНХ в сентябре 2018 года. Там же работают курсы "софт скиллс", где можно овладеть навыками общения, презентации и ведения переговоров, которые необходимы для занятия собственным делом.

А в конце прошлого гола в столице запустили специальный проект для школьников и студентов "Бизнес уикенды". В бизнес-квестах и бизнес-интенсивах, которые проходили по выходным, уже приняли участие более 12 тысяч ребят. В целом в 2018 году обучающие мероприятия правительства Москвы: семинары, мастер-классы, конференции и форумы – посетили свыше 100 тысяч предпринимателей и москвичей, которые планируют открыть свое дело.

мэр Москвы Сергей Собянин экономика образование

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