Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Как уточнил глава города, на месте падения обломков находятся экстренные службы.

Атака вражеских дронов на столицу началась днем в понедельник, 24 ноября. В связи с этим в аэропортах вводились ограничения на полеты. В настоящее время авиагавани работают штатно. Всего уничтожено восемь БПЛА.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 93 украинских дрона самолетного типа над российскими регионами. Большинство из них ликвидировали над Белгородской областью.