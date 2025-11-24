Собянин: система ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, на месте, куда упали обломки аппаратов, работают специалисты экстренных служб.

Днем в понедельник, 24 ноября, Собянин также сообщал об уничтожении еще четырех дронов. Они двигались в сторону столицы. На местах падения фрагментов БПЛА были задействованы специалисты.

При этом в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводились ограничения. Авиагавани не принимали и не отправляли самолеты. В настоящее время все они работают в штатном режиме.

