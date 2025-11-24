Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

Мэр отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее глава города рассказывал об уничтожении еще трех беспилотников, которые летели в сторону столицы. На местах, где упали фрагменты БПЛА, также работали специалисты.

Вместе с тем в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводились ограничения. Авиагавани не принимали и не отправляли самолеты. Сейчас все они работают в штатном режиме.

