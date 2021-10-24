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Мэр Москвы

12:04

Медучреждения столицы будут оказывать помощь вне зависимости от эпидситуации – Собянин

мэр Москвы медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи могут в полном объеме получить экстренную и плановую медицинскую помощь несмотря на ситуацию с пандемией. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что в периоды пика заболеваемости оказывать плановую медицинскую помощь пациентам сложно, поскольку скорая помощь, поликлиники и больницы частично перепрофилирую для борьбы с коронавирусом.

"Тем не менее мы видим возможность все-таки сохранить важное направление – не только экстренную, но и плановую помощь", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что даже в самых сложных условиях город никогда не уменьшал объемы ни плановой, ни экстренной онкологической помощи.

"Потому что это помощь, которую нельзя отложить на завтра", – убежден Собянин.

Глава столицы напомнил, что Москва продолжает реконструкцию действующих и создание современных онкологических центров. Благодаря этому в городе появляются первоклассные терапевтические центры мирового уровня, где можно получить и консультацию, и диагностику, и медицинскую помощь.

Так, в пятницу, 22 октября, Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе. Мощности обновленного ЦАОП позволяют проводить более 140 тысяч консультаций в год, что на 30% больше, чем оказывали старые диспансеры, принимавшие жителей ЦАО.

Планируется, что первых пациентов обновленный центр примет уже в понедельник, 25 октября.

Собянин открыл Центр амбулаторной онкологической помощи в Донском районе

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