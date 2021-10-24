Медучреждения столицы будут оказывать помощь вне зависимости от эпидситуации – Собянин

12:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи могут в полном объеме получить экстренную и плановую медицинскую помощь несмотря на ситуацию с пандемией. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что в периоды пика заболеваемости оказывать плановую медицинскую помощь пациентам сложно, поскольку скорая помощь, поликлиники и больницы частично перепрофилирую для борьбы с коронавирусом.
"Тем не менее мы видим возможность все-таки сохранить важное направление – не только экстренную, но и плановую помощь", – подчеркнул мэр.
Он добавил, что даже в самых сложных условиях город никогда не уменьшал объемы ни плановой, ни экстренной онкологической помощи.
"Потому что это помощь, которую нельзя отложить на завтра", – убежден Собянин.
Глава столицы напомнил, что Москва продолжает реконструкцию действующих и создание современных онкологических центров. Благодаря этому в городе появляются первоклассные терапевтические центры мирового уровня, где можно получить и консультацию, и диагностику, и медицинскую помощь.
Так, в пятницу, 22 октября, Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе. Мощности обновленного ЦАОП позволяют проводить более 140 тысяч консультаций в год, что на 30% больше, чем оказывали старые диспансеры, принимавшие жителей ЦАО.
Планируется, что первых пациентов обновленный центр примет уже в понедельник, 25 октября.
Собянин открыл Центр амбулаторной онкологической помощи в Донском районе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: