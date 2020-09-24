Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за 3 недели выросло в 3 раза – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что за последние три недели в столице выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Количество ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза", – отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что также увеличилась выявляемость случаев коронавируса. По его словам, это произошло за счет большего числа проводимых тестов.

Рост госпитализаций, связанных с COVID-19, мэр Москвы назвал серьезным. Он объяснил, что ситуация в Москве усложняется, а потому в столице необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что в городе созданы необходимые резервы на случай ухудшения обстановки по коронавирусу. Медучреждения оснащены оборудованием и обеспечены препаратами для борьбы с COVID-19.

