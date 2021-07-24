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Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Обращение мэра было опубликовано на его странице в социальной сети.

"Дорогие работники торговли, с праздником! Для Москвы это городской праздник, потому что в отрасли работают 1,5 миллиона человек. И каждый день вы встречаете и обслуживаете миллионы москвичей в своих магазинах. Дарите настроение, создаете атмосферу города", – заявил градоначальник.

Собянин поблагодарил инвесторов за поддержку отрасли и создание рабочих мест, а также самих продавцов, которые продолжают работу даже в условиях пандемии коронавируса.

Мэр Москвы отметил, что сфера торговли оперативно перестроилась перед лицом новых условий – организовала санитарную защиту, онлайн-продажу товаров и доставку.

В Минпромторге РФ ранее оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров. По информации ведомства, поправки в законодательство о введении платы за утилизацию не отразятся на поставках продукции.