Собянин присвоил статус "Московский инвестор" предприятию по изготовке упаковки в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса "Московский инвестор" предприятию по производству упаковки в Царицыне.

"Производитель упаковки АО "Смерфит каппа Москва Союз" стал первым столичным предприятием, которому был присвоен статус "Московский инвестор" категории № 2, дающий право на инвестиционный налоговый вычет", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

По действующему законодательству предприятие с таким статусом может рассчитывать на льготную ставку налога на прибыль – 8%. Инвестиционный налоговый вычет предоставляют при вложении денег в основные средства производства со сроком полезного использования от 3 до 30 лет. Под эту категорию не попадают здания, сооружения и передаточные устройства.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что льгота позволяет списать до 90% инвестиций в части регионального налога на прибыль и до 10% инвестиций в части федерального налога. Неиспользованная льгота переносится с года на год, но не более чем в пределах 7 лет.

Компания Smurfit Kappa была образована в 2005 году за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group (основана в 1934 году) и нидерландской компании Kappa Packaging (основана в 1974 году). В 2017 году предприятие приобрело московское ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "Союз".

На площади более 6 гектаров предприятие изготавливает потребительскую картонную упаковку, бумажные пакеты и лотки, гофрированную бумагу, картонные стенды и другое. Производство проходит полный цикл – от бумаги и картона до упаковки и переработки.

В последние годы Smurfit Kappa активно модернизирует московское предприятие. На данный момент сумма вложений достигла шести миллиардов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее рассказал о работе столичного инвестиционного портала. По словам специалиста, ежедневно на платформе фиксируют 8,2 тысячи уникальных пользователей, а непосредственно на сайте созданы 39 тысяч личных кабинетов инвесторов и предпринимателей.

