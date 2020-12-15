Депутат МГД Титов: сегодня в Москве работает целый комплекс мер поддержки предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Инвестиционный портал Москвы запустил приложение для предпринимателей, которое призвано расширить доступ ко всем инструментам развития и упростить механизм обратной связи с городскими властями. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.
"Система прямой связи, которая внедрена в приложении, дает возможность получить консультации по многим вопросам, важным для предпринимателей. Налогообложение, имущественно-земельные отношения, работа в особых экономических зонах Москвы, статус московского инвестора – каждый вопрос важен и будет отправлен напрямую в профильное ведомство, и ответ будет доступен прямо в личном кабинете", – передает слова Титова Агентство "Москва".
Он пояснил, что, помимо прочего, приложение портала investmoscow.ru предоставляет предпринимателям информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, через него можно узнать оперативные деловые новости, напрямую обратиться в городские органы или задать вопросы правительству Москвы относительно инвестиционной деятельности. В дальнейшем в приложении появится возможность подать заявку на льготный займ.
"Сегодня в Москве работает целый комплекс мер поддержки предпринимателей: это широкий инструментарий в виде льгот по налогам, имущественным платежам, субсидии на выставочную деятельность, маркетинг, льготные займы и многое другое. И в соответствии с требованиями времени, ограничений пандемии, работа организована так, чтобы любое действие можно было сделать в дистанционном формате. Создание приложения – это логичный шаг в продолжение поддержки предпринимателей", – отметил Титов.
По его словам, поддержка бизнеса особенно необходима и важна в период пандемии коронавируса, а постоянная слаженная работа департамента над разными вариантами такой поддержки свидетельствует о расширении доступа предпринимателей ко всем инструментам развития.
"Как промышленник и генеральный директор научно-производственной компании я по себе знаю, как сложна и непредсказуема жизнь предпринимателей, особенно в период пандемии и ограничений. В этот период особенно важно понимание, что в любой ситуации есть выход, есть меры поддержки, есть опытные специалисты, которые всегда на связи", – подчеркнул депутат.
Ранее эксперты Исследовательского института Номура (Япония) сравнили меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса в Москве и Токио, отметив сходство базовых основ.
Согласно японскому исследованию, меры были направлены на снижение текущих постоянных расходов предпринимателей и разнообразные финансовые льготы. Особая помощь была предоставлена наиболее уязвимому сектору – малому и среднему бизнесу.
Как работает национальный проект по поддержке бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: