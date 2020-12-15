Депутат МГД Титов: сегодня в Москве работает целый комплекс мер поддержки предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестиционный портал Москвы запустил приложение для предпринимателей, которое призвано расширить доступ ко всем инструментам развития и упростить механизм обратной связи с городскими властями. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

"Система прямой связи, которая внедрена в приложении, дает возможность получить консультации по многим вопросам, важным для предпринимателей. Налогообложение, имущественно-земельные отношения, работа в особых экономических зонах Москвы, статус московского инвестора – каждый вопрос важен и будет отправлен напрямую в профильное ведомство, и ответ будет доступен прямо в личном кабинете", – передает слова Титова Агентство "Москва".

Он пояснил, что, помимо прочего, приложение портала investmoscow.ru предоставляет предпринимателям информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, через него можно узнать оперативные деловые новости, напрямую обратиться в городские органы или задать вопросы правительству Москвы относительно инвестиционной деятельности. В дальнейшем в приложении появится возможность подать заявку на льготный займ.

"Сегодня в Москве работает целый комплекс мер поддержки предпринимателей: это широкий инструментарий в виде льгот по налогам, имущественным платежам, субсидии на выставочную деятельность, маркетинг, льготные займы и многое другое. И в соответствии с требованиями времени, ограничений пандемии, работа организована так, чтобы любое действие можно было сделать в дистанционном формате. Создание приложения – это логичный шаг в продолжение поддержки предпринимателей", – отметил Титов.

По его словам, поддержка бизнеса особенно необходима и важна в период пандемии коронавируса, а постоянная слаженная работа департамента над разными вариантами такой поддержки свидетельствует о расширении доступа предпринимателей ко всем инструментам развития.

"Как промышленник и генеральный директор научно-производственной компании я по себе знаю, как сложна и непредсказуема жизнь предпринимателей, особенно в период пандемии и ограничений. В этот период особенно важно понимание, что в любой ситуации есть выход, есть меры поддержки, есть опытные специалисты, которые всегда на связи", – подчеркнул депутат.

Ранее эксперты Исследовательского института Номура (Япония) сравнили меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса в Москве и Токио, отметив сходство базовых основ.

Согласно японскому исследованию, меры были направлены на снижение текущих постоянных расходов предпринимателей и разнообразные финансовые льготы. Особая помощь была предоставлена наиболее уязвимому сектору – малому и среднему бизнесу.