Власти Москвы прорабатывают вопрос о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные власти следят за экономическими изменениями на фоне распространения COVID-19 и прорабатывают предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С коллегами внимательно следим за теми экономическими изменениями, которые происходят в экономике города, за основными макроэкономическими показателями, мониторим то, как работают меры поддержки, которые мы совместно принимали в начале текущего года", – приводит его слова ТАСС.

При этом заммэра добавил, что в настоящее время отрабатываются поступающие от бизнеса предложения о дополнительных мерах.



Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией.

По словам Головченко, в проекте бюджета на следующий год предусматривается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 7,8 миллиарда рублей.