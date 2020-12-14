Японские эксперты высоко оценили меры поддержки бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты Исследовательского института Номура (Япония) сравнили меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса в Москве и Токио, отметив сходство базовых основ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Согласно японскому исследованию, меры были направлены на снижение текущих постоянных расходов предпринимателей и разнообразные финансовые льготы. Особая помощь была предоставлена наиболее уязвимому сектору – малому и среднему бизнесу.

В этом аспекте эксперты отметили, что Москва предложила экономике и бизнесу полный и вариативный набор из разных способов поддержки.

Как подчеркнул глава московского филиала Исследовательского института Номура Андрей Родионов, изначально Япония была лучше подготовлена к условиям эпидемии.

"России и Москве как ключевому мегаполису было сложнее. На ввод новых эпидемиологических правил было гораздо меньше времени, но Москва показала пример всем регионам, как оперативно можно ввести антикризисные меры, чтобы стабилизировать ситуацию", – заявил специалист.

Отмечается, что столица РФ преимущественно работала с основными активами – арендой, которая составляет важную статью расходов для предпринимателей. Для городского имущества была отменена арендная плата, а для частных владельцев предоставили компенсацию налогов, если они снижали арендную ставку на 50 процентов.

Несмотря на потери бюджета в виде недополученных налогов, сборов и возросшую социальную нагрузку, Москва не остановила выполнение ключевых экономических программ. На стабильном уровне также сохранились темпы производства, как подчеркнул заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Специалист отметил, что в городе удается избежать повторных строгих ограничений, однако городские власти отслеживают ситуацию и готовы при необходимости ввести новые меры поддержки бизнеса.