В Госдуме прокомментировали идею налогового вычета для бизнеса за инвестиции в науку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил предложение предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки, сообщает RT.
Он отметил, что если половина или две трети от объема пожертвования будут возвращаться обратно в качестве преференций по налогам, оказалось бы много коммерческих структур, готовых таким образом направить часть собственных средств для создания научно-технических заделов в тех или иных отраслях.
"В данный же момент переложить все на плечи государства... было бы, наверное, не совсем правильно", – добавил Гутенев, подчеркнув, что это предложение затрагивает очень важную составляющую.
"Возможность бизнес-структур в кооперации с государством стимулировать развитие науки, что, в общем, на самом деле полезно. Я думаю, что эта инициатива нуждается в экспертном изучении", – сказал он.
С инициативой предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. В его обращении, которое направлено министру финансов Антону Силуанову, говорится, что мера связана с необходимостью вовлечения отечественного бизнеса в развитие отечественной науки.
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