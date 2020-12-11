В Госдуме прокомментировали идею налогового вычета для бизнеса за инвестиции в науку

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил предложение предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки, сообщает RT.

Он отметил, что если половина или две трети от объема пожертвования будут возвращаться обратно в качестве преференций по налогам, оказалось бы много коммерческих структур, готовых таким образом направить часть собственных средств для создания научно-технических заделов в тех или иных отраслях.

"В данный же момент переложить все на плечи государства... было бы, наверное, не совсем правильно", – добавил Гутенев, подчеркнув, что это предложение затрагивает очень важную составляющую.

"Возможность бизнес-структур в кооперации с государством стимулировать развитие науки, что, в общем, на самом деле полезно. Я думаю, что эта инициатива нуждается в экспертном изучении", – сказал он.

С инициативой предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. В его обращении, которое направлено министру финансов Антону Силуанову, говорится, что мера связана с необходимостью вовлечения отечественного бизнеса в развитие отечественной науки.