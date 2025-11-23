Форма поиска по сайту

23 ноября, 12:13

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об еще одном беспилотнике, уничтоженном на подлете к Москве. Пост опубликован в канале в мессенджере МАХ.

Вражеский летательный аппарат был нейтрализован средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ, уточнил пограничник. Он также добавил, что к работе на месте падения обломков привлечены сотрудники экстренных служб.

Всего с ночи воскресенья, 23 ноября, были обнаружены и сбиты 3 дрона, направлявшихся к столице. Первый перехватили примерно в 03:32 по московскому времени, второй – около 06:22, а третий – в 09:42.

Во всех случаях информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Также за указанный промежуток времени ПВО обнаружили и ликвидировали еще 75 летательных аппаратов ВСУ над территориями нескольких регионов России. Большую часть из них истребила над акваторией Черного моря – 36.

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

