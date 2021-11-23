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Общество

16:49

Собянин рассказал о подходе столичных властей к введению нерабочих дней

мэр Москвы общество

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

За последний год в столице только раз объявлялись нерабочие дни, хотя город пережил сложные времена, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

"Мы, конечно, требуем соблюдения санитарных требований, санитарного режима. И при необходимости, при крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые", – отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что нерабочие дни в столице были введены только тогда, когда этого требовала эпидемиологическая ситуация. По его словам, в ноябре нерабочие дни, введенные в России, расширили в Москве всего на три дня.

"Чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней", – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что большая часть нерабочих дней в Москве пришлась на праздники, поэтому урон для бизнеса был минимальный.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице после окончания нерабочих дней заболеваемость COVID-19 снизилась на 50%, а число госпитализаций – на 45%. По ее словам, в настоящее время удалось освободить 1,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Также она сообщила, что ревакцинацию от COVID-19 прошла половина от числа ранее привитых жителей Москвы.

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась – Ракова

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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