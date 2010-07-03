Собянин рассказал о ходе строительства станции "Лефортово" БКЛ метро

14:26
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Фото: vk.com/mossobyanin
Строители приступили к отделочным работам на станции "Лефортово", которая находится на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщил Сергей Собянин, осмотрев ход работ.
"Станция сама по себе не является пересадочной и загруженной, но тем не менее она находится на стыке двух крупнейших проектов Москвы в области метростроения. Первый – это БКЛ с ее 33 станциями. И Некрасовская ветка, часть которой мы запустили, и она эксплуатируется", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков доложил мэру, что работы на участке БКЛ "Авиамоторная" – "Лефортово" планируют закончить в декабре текущего года.
"На сегодняшний момент выполнение строительно-монтажных работ – основных конструкций – завершено приблизительно на 90%. Мы приступили к архитектурно-отделочным работам. Сегодняшняя оценка – приблизительно 70%", – отметил Жуков.
Он добавил, что в полном разгаре работы по монтажу инженерных систем.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, в свою очередь, доложил Собянину, что завершаются работы по монолитным конструкциям.
"Приступили параллельно и активно ведем монтаж инженерного оборудования и коммуникаций. Параллельно ведутся отделочные работы. К концу октября планируем завершить работы по прокладке коммуникаций и работы по части систем пуско-наладочного движения и подать в постоянной схеме напряжение", – сообщил Газизуллин.
По его словам, строительно-монтажные работы планируют закончить в первую декаду декабря, а после приступить к пуско-наладочным работам.
Строительство участка БКЛ между станциями "Авиамоторная" и "Савеловская", на котором находится станция "Лефортово", начали в 2015 году.
Ранее стало известно, что станцию "Лефортово" БКЛ метро стилизуют под гравюры ХVII–XVIII веков. Идеей создания именно такого интерьера станции послужил Лефортовский дворец на правом берегу реки Яузы. Здание построено по распоряжению Петра I в конце ХVII века. Кассовая зона будет посвящена создателю дворца – Францу Лефорту. Для полного воплощения задуманного архитекторы обращались к истории династии Лефортов.
Запустить станции Большой кольцевой линии "Авиамоторная" и "Лефортово" планируют до конца года. Первое время они будут работать как продолжение строящейся Некрасовской ветки.
Станции БКЛ будут третьим участком строящейся Некрасовской ветки. Первый участок – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".
"Москва в цифрах": станция метро "Лефортово"
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