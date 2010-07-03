Собянин пригласил всех желающих на спортивный праздник Moscow City Game

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" пригласил москвичей и гостей столицы на спортивный праздник Moscow City Game, который пройдет в "Лужниках" 27 июля.

Мэр отметил, что в ходе мероприятия можно будет как посмотреть на соревнования профи, так и самостоятельно сдать нормы ГТО. Вместе с тем на площадке для воркаута соберутся самые сильные люди планеты, а в мини-футбольном турнире поучаствуют более 600 команд. Кроме того, на празднике организуют площадку для велосипедистов-экстремалов и сразу несколько спортивных площадок для детей.

Также градоначальник добавил, что лучше всего будет прийти на Moscow City Game в кроссовках.

Ранее Собянин поздравил российскую команду со вторым местом на соревнованиях по футболу, которые проходили в рамках Специальной Олимпиады. Мэр пояснил, что участники соревнований "прошли сложную квалификацию и попали в сильнейшую группу", чтобы отправиться в Швецию. В финале россияне играли с командой Латвии.