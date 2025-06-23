23 июня, 19:21Мэр Москвы
Собянин: летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО Минобороны России отразили атаку вражеского беспилотника, летевшего на Москву в понедельник, 23 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в публикации.
На фоне атаки БПЛА в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов. Спустя час они были сняты.
Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку двух беспилотников на Москву