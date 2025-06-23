Собянин: летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО Минобороны России отразили атаку вражеского беспилотника, летевшего на Москву в понедельник, 23 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в публикации.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов. Спустя час они были сняты.