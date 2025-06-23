Зеленский заявил о подготовке к новым ударам по РФ

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новым ударам по территории России. Об этом он сообщил после встречи с главой ГУР Минобороны страны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), пишет "Газета.ру".

По словам Зеленского, украинские силы будут наносить удары по "основным болевым точкам". Лидер Украины также указал на необходимость "существенно снизить" потенциал РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ из-за острой нехватки новобранцев. Вопрос пополнения личного состава ВСУ обострился в последние месяцы на фоне продвижения российской армии на севере и востоке Украины.

Между тем Россия предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры является единственным вариантом, который еще может спасти Украину от "полной катастрофы".