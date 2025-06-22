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13 немецких компаний поставляют в Россию станки для производства вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

По его словам, большую часть станков подобного типа РФ получает из Китая: их поставками занимаются 52 китайские компании. Далее следуют 15 компаний из Тайваня. Третьей же страной по числу поставщиков является Германия.

Также поставки станков и их компонентов в Россию осуществляют Чехия, США, Южная Корея, Япония и Индия.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано 14 июня 1996 года. В данный момент осуществляются необходимые для этого внутригосударственные процедуры, сообщали в российском МИД.

В дипломатическом ведомстве подчеркивали, что в сегодняшних условиях соглашение с ФРГ "утратило смысл и практическое значение", а также совершенно не соответствует нынешнему состоянию российско-германских отношений, сформировавшемуся из-за враждебной политики со стороны немецких властей.