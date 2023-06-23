Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

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Жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья включили в программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Обучение будет проводиться на базе ведущих столичных образовательных организаций по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, IT, транспорта, промышленности, ЖКХ и офисного труда.

Мэр уточнил, что в программе могут поучаствовать москвичи в поиске работы, которые имеют рекомендации к трудоустройству, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Градоначальник подчеркнул, что во время обучения будет выплачиваться стипендия, а по его окончании специалисты помогут с устройством на работу.

Кроме того, горожане с инвалидностью могут принять участие и в других проектах службы занятости:

"Доступная работа" – здесь помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию, а также проводят различные мастер-классы и тренинги;

"Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс" – помогут найти работу и стать востребованным специалистом;

"ТОП-500 резюме" – подскажут, как правильно рассказать о себе работодателю;

ежемесячные встречи клуба "Хочу работать" – московские компании предлагают актуальные вакансии и проводят собеседования.

Ранее депутат Московской городской думы Людмила Гусева рассказала , что столица оказывает поддержку компаниям, которые разрабатывают ассистивные технологии, что поможет вывести работу по реабилитации и адаптации граждан с инвалидностью на новый уровень.

По ее словам, компании занимаются созданием различных проектов по ассистивным технологиям, а экосистема поддержки инновационных разработок, созданная по поручению Сергея Собянина, позволяет вести им более интенсивную работу в данном секторе.