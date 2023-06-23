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07:49

Мэр Москвы

Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

Фото: depositphotos/photographee.eu

Жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья включили в программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Обучение будет проводиться на базе ведущих столичных образовательных организаций по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, IT, транспорта, промышленности, ЖКХ и офисного труда.

Мэр уточнил, что в программе могут поучаствовать москвичи в поиске работы, которые имеют рекомендации к трудоустройству, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Градоначальник подчеркнул, что во время обучения будет выплачиваться стипендия, а по его окончании специалисты помогут с устройством на работу.

Кроме того, горожане с инвалидностью могут принять участие и в других проектах службы занятости:

  • "Доступная работа" – здесь помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию, а также проводят различные мастер-классы и тренинги;
  • "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс" – помогут найти работу и стать востребованным специалистом;
  • "ТОП-500 резюме" – подскажут, как правильно рассказать о себе работодателю;
  • ежемесячные встречи клуба "Хочу работать" – московские компании предлагают актуальные вакансии и проводят собеседования.

Ранее депутат Московской городской думы Людмила Гусева рассказала, что столица оказывает поддержку компаниям, которые разрабатывают ассистивные технологии, что поможет вывести работу по реабилитации и адаптации граждан с инвалидностью на новый уровень.

По ее словам, компании занимаются созданием различных проектов по ассистивным технологиям, а экосистема поддержки инновационных разработок, созданная по поручению Сергея Собянина, позволяет вести им более интенсивную работу в данном секторе.

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