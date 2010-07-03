Собянин рассказал о работах по созданию МЦД

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) обретает реальные черты, уже составлен график работ. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Выстроен конкретный график запуска диаметров, составлен график работ, финансирования", − отметил мэр. По его словам, власти "определились источники финансирования, уже ведутся конкретные работы по платформам, станциям, пересадочным узлам".
Как уточнил Сергей Собянин, первые два МЦД планируют открыть в конце 2019-го или в начале 2020 года. Они соединят разные направления МЖД, обеспечив жителей Подмосковья комфортным транспортом. Многим москвичам также будет удобней "из одной части города в другую, например с севера на юг, добираться на наземном метро, на МЦД", пояснил мэр.
Первые два диаметра появятся на самых востребованных направлениях. Это МЦД-1 Одинцово − Лобня и МЦД-2 Нахабино − Подольск.
На первом диаметре будет 28 станций. Оттуда можно будет пересесть на 12 станций метро, на две станции, МЦК и на шесть станций радиальных направлений МЖД. Второй диаметр будет включать 38 станций. Там будут действовать пересадки на 13 станций метро, две станции МЦК и семь станций радиальных направлений железной дороги.
Уточняется, что МЦД, как и МЦК, будут работать с 05:30 до 01:00. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка". При этом пересадки между метро, МЦК и МЦД будут бесплатными.
В перспективе планируют запустить еще три диаметра: Зеленоград − Раменское, Апрелевка − Железнодорожный и Пушкино − Домодедово.
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