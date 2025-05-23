Сергей Собянин рассказал о развитии района Бирюлево Западное

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Бирюлеве Западном продолжают создавать качественную городскую среду. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, особое внимание власти уделяют социальной инфраструктуре. В связи с этим сейчас в работе находится сразу три проекта.

В настоящий момент специалисты проводят реконструкцию основного здания поликлиники № 52. После этого медучреждение будет работать по новому московскому стандарту, в том числе с современным оборудованием и безбарьерной средой. Открытие объекта запланировано на третий квартал 2025 года, уточнил Собянин.

Другим важным проектом стала модернизация корпуса начальных классов образовательного учреждения № 2001. Как заявил градоначальник, уже в следующем учебном году дети пойдут в обновленную школу с благоустроенной территорией. При этом в еще 100 зданиях начались работы по программе "Моя школа", которые будут завершены в 2026 году.

Для любителей хоккея и фигурного катания специалисты приводят в порядок ледовый центр "Пингвины". После проведенных работ у спортсменов появятся комфортные раздевалки, у тренеров – отдельные комнаты, а также будет оборудован медкабинет и открыт буфет.

"За последние годы нам удалось кардинально улучшить и обновить район Бирюлево Западное. Многое уже сделано, но впереди еще немало задач, включая строительство новой линии метро", – заключил мэр Москвы.

Между тем в Филимонковском районе ТиНАО появится 6 новых социальных объектов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. Там построят три образовательных комплекса, два детских сада и поликлинику. Благодаря этому в городе создадут дополнительные 3 250 школьных и 1 650 дошкольных мест.

Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская уточнила, что среди запланированных к строительству объектов – детско-взрослая поликлиника. Общая площадь здания не превысит 20 тысяч квадратных метров. Новое медучреждение расширит возможности для профилактики здоровья и лечения жителей, добавила она.

