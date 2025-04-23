Собянин: горячей линии "Московский транспорт" исполнилось 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горячей линии "Московский транспорт" исполнилось 12 лет. За это время было сделано почти 40 миллионов звонков, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы подчеркнул, что горячая линия является одним из самых востребованных и удобных сервисов для любых вопросов о транспорте в Москве.



Градоначальник отметил, что в основном москвичи и гости столицы звонят по номеру +7 (495) 539⁠-54⁠-54 или 3210 (с мобильного телефона). Чаще всего они интересуются расписанием столичного транспорта, режимом работы вокзалов, эвакуацией машины, а также порядком оплаты парковок и проезда в городском транспорте.

Кроме того, по словам мэра, горожане уточняют порядок возврата потерянных в поездке вещей.



"Например, в 2024 году по теме забытых вещей пассажиры обратились в контакт-центр почти 200 тысяч раз, около 100 тысяч вопросов задали о работе "Тройки" и билетной системы", – отметил Собянин.



Сотрудники контакт-центра круглосуточно консультируют людей, обрабатывая в среднем 6,6 тысячи звонков за день, добавил градоначальник. Также, по его словам, с 2019 года работе операторов помогает нейросеть: голосовой помощник отвечает на вопросы об эвакуации машин.

Между тем горячая линия справочной службы правительства Москвы приняла более 93 миллионов звонков за 9 лет. Чаще всего горожане хотят уточнить график работы и адреса центров госуслуг "Мои документы" и городских ведомств, получить информацию о выдаче и замене паспорта, проконсультироваться о получении госуслуг в электронном виде и прочее.

Как ранее заявил Собянин, системы ИИ внедряются в городские сферы для повышения качества жизни москвичей. Градоначальник особо отметил важность ИИ в развитии пассажирского транспорта, где сейчас сосредоточены лучшие технологии.