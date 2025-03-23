Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил московских метеорологов с профессиональным праздником. О праздновании Дня работников гидрометеорологической службы России и Всемирного дня метеорологии мэр написал в своем телеграм-канале.

Глава города отметил, что в Москве действует собственное метеорологическое управление в составе ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты следят за фактической погодой и составляют прогнозы.

Для этого метеорологи используют современные технологии. В частности, на территории города установлено свыше 100 метеодатчиков, которые фиксируют температуру, осадки, уровень снега и силу ветра.

Кроме того, в ТиНАО работает доплеровский метеолокатор. Этот прибор анализирует атмосферные явления в радиусе до 250 километров и позволяет делать прогнозы о движении осадков.

Также в столице установлены не менее 10 гидродинамических моделей. С их помощью специалисты могут прогнозировать погоду на 3 часа, 10–15 суток и даже месяц.

По словам мэра, эти технологии и труды самих метеорологов позволяют заранее рассчитать количество спецтехники и бригад, необходимых для уборки снега. Также за счет этих прогнозов принимаются меры по защите городских объектов от непогоды, устанавливается дежурство водооткачивающей техники на улицах и проводится противогололедная обработка. Вместе с тем благодаря работе метеорологов в городе регулируются параметры теплоснабжения.

Ранее эксперты установили, что годовая температура в России в среднем увеличилась на 0,45 градуса за последние 10 лет. Кроме того, в стране увеличивается число опасных явлений и изменилось количество влаги.

