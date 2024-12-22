Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником, отметив, что топливно-энергетический комплекс – основа жизни и развития Москвы, сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

"Ежедневно больше 120 тысяч специалистов обеспечивают теплом и электричеством миллионы потребителей, подключают к электросетям социально значимые объекты", – отметил Собянин.

Он добавил, что в ближайшие годы столичным энергетикам предстоит решить масштабные задачи строительства новых генерирующих мощностей и магистральных линий электропередачи. Эти проекты помогут повысить энергобезопасность Москвы.

Помимо того, что энергетики обеспечивают москвичей теплом и светом, а также красивую подсветку на улицах города, Собянин отметил их вклад в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов – Донецка и Луганска.

Ранее сообщалось, что Москва заключила свыше 20 офсетных контрактов за восемь лет. Мэр уточнил, что по соглашениям предприятия обязуются поставлять городу лекарства, медизделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другие товары.