22 декабря, 10:43Мэр Москвы
Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником, отметив, что топливно-энергетический комплекс – основа жизни и развития Москвы, сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.
"Ежедневно больше 120 тысяч специалистов обеспечивают теплом и электричеством миллионы потребителей, подключают к электросетям социально значимые объекты", – отметил Собянин.
Он добавил, что в ближайшие годы столичным энергетикам предстоит решить масштабные задачи строительства новых генерирующих мощностей и магистральных линий электропередачи. Эти проекты помогут повысить энергобезопасность Москвы.
Помимо того, что энергетики обеспечивают москвичей теплом и светом, а также красивую подсветку на улицах города, Собянин отметил их вклад в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов – Донецка и Луганска.
Ранее сообщалось, что Москва заключила свыше 20 офсетных контрактов за восемь лет. Мэр уточнил, что по соглашениям предприятия обязуются поставлять городу лекарства, медизделия, продукты питания для молочных кухонь, коммунальную технику и другие товары.