Собянин поздравил с Днем энергетика работников и ветеранов отрасли

10:24
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем энергетика всех сотрудников и ветеранов отрасли. Поздравление глава города разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика! Вы ежедневно подаете в дома москвичей тепло, газ и электричество, подключаете к электросетям новые станции метро, участвуете в программе реновации жилья и капремонте лечебных учреждений", – написал Собянин.
Он подчеркнул, что в 2020 году сотрудники отрасли подготовили Москву к отопительному сезону за "рекордные два месяца". Кроме того, Собянин отметил их вклад в быстрое строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновском и в развертывание резервных госпиталей.
Глава города поблагодарил сотрудников отрасли за большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
"Благодаря вашему профессионализму энергосистема города находится в надежных руках, а Москва входит в пятерку самых освещенных мегаполисов мира. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!" – отметил Собянин.
Ранее глава города вручил государственные награды медикам Москвы, которые отличились в борьбе с коронавирусом. Он поблагодарил их за работу в сложный период. 35 медработников получили орден Пирогова, 10 – медаль Луки Крымского.
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