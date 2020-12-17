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Сергей Собянин поздравил обладателей грантов в сфере культуры и искусства в 2020 году. О призерах он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра Москвы, заявки подали более полутора тысяч горожан. Из них жюри выбрало 99 лучших. Собянин выделил Алину Серебрякову, которая в свои 14 лет стала обладательницей уже 29 Гран-при. Девушка занимается современной хореографией.

"Диляра Калимуллина хочет стать оперной певицей, между уроками вокала рисует героинь своих будущих партий", – поделился мэр Москвы на своей странице в социальной сети.

Собянин рассказал и о Никите Александрове, который занимается игрой на баяне и изучением истории искусств.

"Мечтает стать педагогом и учить других игре на народном инструменте", – добавил глава города.

Также Собянин подчеркнул, что эксперты присудили Гран-при Полине Юдиной – ей всего 9 лет. Девочка освоила игру на органе и фортепиано всего за несколько лет.

"Поздравляю всех призеров с наградами. Вы невероятно талантливые, желаю всем больших успехов и новых побед", – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин наградил лауреатов премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".