Собянин вручил награды лауреатам премии "Крылья аиста"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил лауреатов премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".

По словам мэра Москвы, обычно церемония проходит с большим количеством гостей, однако в этом году пандемия поставила организаторов перед выбором: не проводить награждение вообще или провести мероприятие относительно скромно.

Глава города отметил, что важно не забывать об этой работе, несмотря на любые сложности, ей нужно заниматься постоянно, детям-сиротам необходимо внимание.

"Крылья аиста" – это самая светлая, добрая работа, посвященная нашим детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это их надежда – ваша любовь", – добавил Собянин.

По словам мэра, в Москве за последние годы провели большую работу – она направлена на уменьшение количества детей-сирот. "Мы делаем все возможное", – поделился глава города.

Собянин рассказал, что серьезно изменился подход к данной работе. Например, нужно делать так, чтобы дети оставались в родной семье.

"Детские дома Москвы – одни из самых лучших по оснащенности, по персоналу, по уходу за детьми. Это казалось в свое время тоже большим достижением. Но все-таки, несмотря на это, самое лучшее – когда дети воспитываются в семье", – пояснил мэр.

Также Собянин поблагодарил приемные семьи, которые воспитывают детей, обеспечивают им образование, уход, семейную доброту. Кроме того, по словам главы города, в столице активно развивают инфраструктуру для юных жителей города. Мэр отметил, что главное во всей работе – это сделать ребенка счастливым.

Ранее Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2020". Церемонию провели в отреставрированном кинотеатре "Художественный".

