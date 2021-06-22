Собянин утвердил проект пешеходных переходов у станций МЖД Солнечная и Новопеределкино

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станций Московской железной дороги Солнечная и Новопеределкино. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Солнечная и Новопеределкино Киевского направления МЖД. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Обе станции находятся в районе Солнцево. Проект благоустройства прилегающих к ним территорий предполагает, помимо строительства двух пешеходных переходов, возведение площадок для парковки автомобилей и проката велосипедов. Также специалисты выполнят переустройство инженерных коммуникаций.
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Крекшино Киевского направления МЖД. Станция Крекшино расположена в одноименной деревне поселения Марушкинское ТиНАО между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.
В рамках благоустройства специалисты создадут качественную городскую среду. Акцент будет сделан на пешеходном и велосипедном движении. Кроме того, будет организовано движение наземного транспорта.
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