Собянин утвердил проект пешеходных переходов у станций МЖД Солнечная и Новопеределкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов у станций Московской железной дороги Солнечная и Новопеределкино. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Солнечная и Новопеределкино Киевского направления МЖД. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Обе станции находятся в районе Солнцево. Проект благоустройства прилегающих к ним территорий предполагает, помимо строительства двух пешеходных переходов, возведение площадок для парковки автомобилей и проката велосипедов. Также специалисты выполнят переустройство инженерных коммуникаций.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Крекшино Киевского направления МЖД. Станция Крекшино расположена в одноименной деревне поселения Марушкинское ТиНАО между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

В рамках благоустройства специалисты создадут качественную городскую среду. Акцент будет сделан на пешеходном и велосипедном движении. Кроме того, будет организовано движение наземного транспорта.

