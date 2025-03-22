Собянин сообщил о создании в Москве уникального оборудования для микросхем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создала первый в России фотолитограф, разрешение которого составляет 350 нанометров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что на данный момент в мире меньше 10 стран, которые могут самостоятельно создавать это оборудование для производства микросхем. Россия теперь входит в их число.

По словам Собянина, создание фотолитографа стало важнейшим шагом к переходу государства на собственное производство микроэлектроники, а также полной технологической независимости страны. Мэр уточнил, что устройство было создано в партнерстве с белорусским заводом, который обладает обширным опытом в этой области.

"Наша установка серьезно отличается от зарубежных аналогов. Впервые в качестве излучения использовали не ртутную лампу, а твердотельный лазер – мощный и энергоэффективный, с высокой долговечностью и более узким спектром", – рассказал глава города.

Он также подчеркнул, что на российский фотолитограф уже найден заказчик. В настоящий момент специалисты работают над адаптацией технологических процессов к особенностям производства конечного потребителя.

Кроме того, в России разрабатывают фотолитограф с разрешением 130 нанометров. Закончить работы над ним планируется в 2026 году.

Ранее Собянин рассказал, что по итогам 2024 года оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое. Такого показателя удалось достичь благодаря производствам коммуникационного и периферийного оборудования, компьютерной техники, часов, контрольно-измерительных и навигационных аппаратов, элементов электронной аппаратуры и печатных схем.

