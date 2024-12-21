Собянин: около 2 млн детей записали в детские сады через портал mos.ru за 11 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За 11 лет родители записали в детские сады около 2 миллионов детей, воспользовавшись порталом mos.ru, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время процесс записи в детский сад вплоть до получения и подписания договора можно пройти в онлайн-формате. Для этого родителям необходимо иметь учетную запись на портале, напомнил мэр.

При этом в течение последних лет функционал портала в области образования расширился. Так, на нем появилась возможность записать ребенка в группу кратковременного пребывания в детском саду, а также подать его документы для поступления в 1 класс, оформить льготное питание в школе, подать заявления и заключить договор в электронной форме на занятия в кружках и секциях или группе продленного дня.

Кроме того, с 2023 года дневник Московской электронной школы (МЭШ) дает родителям возможность заказать справку об обучении ребенка в школе, которую они получат в электронном виде. Вместе с тем для пользователей открыт доступ к архиву, в котором сохраняются все электронные справки об обучении их детей. Речь идет о документах, оформленных в текущем учебном году.

Между тем в библиотеке МЭШ для учителей и школьников стали доступны новые материалы. Там появилось более 260 художественных произведений, включая сочинения Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Шмелева, Вальтера Скотта, Оскара Уайльда и других авторов, а также русские народные сказки.

