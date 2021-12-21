Собянин оценил запас коечного фонда для пациентов с коронавирусом в 46%

16:30
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин объявил, что в Москве сохраняется значительный резерв коечного фонда для больных с коронавирусом.
"На сегодняшний день у нас запас коечного фонда составляет 46%, то есть всего группировка составляет около 13 тысяч коек", – заявил мэр столицы в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Собянин отметил, что часть освободившегося коечного фонда сохраняют в "горячем" резерве на фоне тревожной мировой ситуации с распространением "Омикрон"-штамма коронавируса.
Мэр Москвы посоветовал руководителям субъектов РФ аналогично сохранять резерв коечного фонда на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
В России выявили 41 случай заражения "Омикроном". На контроле у медиков находятся еще 300 человек, которые контактировали с зараженными "Омикроном". Данные лица находятся на изоляции под медицинским наблюдением, среди них выявлены четыре человека с положительным тестом на коронавирус.
В Москве выявили 1 906 новых случаев COVID-19
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