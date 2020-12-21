Рейтинг Michelin впервые оценит рестораны Москвы в 2021 году

Фото: instagram.com/mossobyanin

Ресторанный рейтинг "Красный гид Мишлен" (Michelin, Le Guide Rouge) проведет оценку столичных ресторанов в 2021 году, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

"В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin Guide – самый известный ресторанный рейтинг в мире. В последние годы гастрономия Москвы стала настоящей точкой притяжения туристов. В столице можно найти множество форматов, кухонь и направлений, наши рестораны входят в число лучших в мировых рейтингах, в том числе в Worldʼs 50 Best Restaurants", – написал мэр.

Собянин отметил, что он, как и все москвичи, с нетерпением ждет окончания пандемии COVID-19, чтобы улицы и парки столицы снова наполнились туристами и Москва снова смогла стать гостеприимным городом.

"Мы планируем ввести электронную визу, которая существенно облегчит въезд иностранцев в Москву. Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов. Несмотря на ограничения, только за июль столицу посетили 1,5 миллиона человек. При этом мэр отметил, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.