Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:27

Собянин рассказал о преображении театров Москвы

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги уходящего Года театра. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он выразил надежду на то, что несмотря на завершение театрального года, развитие данной сферы будет продолжено.

"Эпоха театра будет продолжаться, пока у него есть такие преданные зрители, как москвичи. С каждым годом растет число постановок, их качество, разнообразие", – отметил Собянин.

Кроме того, градоначальник указал на то, что сами театры постоянно преображаются и понадеялся, что так будет и дальше.

Ранее Собянин рассказал об уникальном проекте в московской энергетике. Он отметил, что в Мневниках была создана уникальная технология, аналогов которой нет нигде – ни в России, ни за рубежом.

Собянин рассказал об уникальном проекте в московской энергетике

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика