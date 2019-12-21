Собянин рассказал о преображении театров Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги уходящего Года театра. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он выразил надежду на то, что несмотря на завершение театрального года, развитие данной сферы будет продолжено.

"Эпоха театра будет продолжаться, пока у него есть такие преданные зрители, как москвичи. С каждым годом растет число постановок, их качество, разнообразие", – отметил Собянин.

Кроме того, градоначальник указал на то, что сами театры постоянно преображаются и понадеялся, что так будет и дальше.

Ранее Собянин рассказал об уникальном проекте в московской энергетике. Он отметил, что в Мневниках была создана уникальная технология, аналогов которой нет нигде – ни в России, ни за рубежом.