Собянин посоветовал москвичам покупать новогодние елки на специальных базарах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы приобретать новогодние елки на городских специализированных базарах. Об этом мэр написал на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня в Москве открываются елочные базары. 284 точки во всех округах, в том числе в магазинах. Пара советов. Смотрите, чтобы базар был официальным: там продают только деревья, выращенные в питомниках", – объяснил Собянин.

Мэр города также обратил внимание на то, что после новогодних праздников живые ели можно будет сдать на переработку по акции "Елочный круговорот". Срубленные ранее деревья переработают в щепу – ее, в частности, используют для наполнения пола в вольерах для животных.

Городские елочные базары оформлены в едином стиле. На стендах по стандарту указывается информация о продавце, товаре и ценах. При этом покупателю обязательно нужен чек как доказательство, что дерево не было срублено незаконно.

