Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса Москвы

08:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2021 году около 25 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались различными мерами поддержки, сообщил Сергей Собянин.
"В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого, среднего бизнеса, получили различного рода меры поддержки", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин отметил, что также начинающие предприниматели, согласно подписанному на этой неделе постановлению, смогут принять участие в программе льготного кредитования. Он пояснил, что данная мера необходима для развития городской экономики, поскольку банки, как правило, с большой неохотой кредитуют такие предприятия.
"Поэтому город создал свой гарантийный фонд для того, чтобы обеспечить городской гарантией банковские кредиты, чтобы они не боялись выдавать кредиты, во-первых. Во-вторых, снизить ставку кредитования как минимум в полтора раза", – заключил Собянин.
Как сообщалось, для того, чтобы стать участником городской программы льготного кредитования для начинающих предпринимателей, необходимо обратиться в один из банков-партнеров. Максимальный размер кредита составит 5 миллионов рублей для начинающих предпринимателей и 100 миллионов рублей для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес. Прием заявок на получение субсидий стартует в декабре.
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